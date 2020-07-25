Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

«В Москве заболеваемость в целом идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.