Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«В Москве заболеваемость в целом идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно. Он также рассказал, что прививочная кампания в рамках борьбы с коронавирусом начнётся, как только появится вакцина.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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