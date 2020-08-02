Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве

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Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 181тыс.
Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 761 пациент. Всего число  вылечившихся от инфекции увеличилось до 181 342», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Накануне она сообщила о 1413 пациентах, которые вылечились от COVID-19 за сутки. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заболевших сократилось в десять раз — с 6,5 тыс. до 650.

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