Ещё 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 181тыс.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 761 пациент. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 181 342», — приводит РИА Новости слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Накануне она сообщила о 1413 пациентах, которые вылечились от COVID-19 за сутки.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавирусной инфекции в городе нет, количество ежедневно выявляемых заболевших сократилось в десять раз — с 6,5 тыс. до 650.