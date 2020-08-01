Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 180 тысяч
- АГН «Москва»
Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Москве 1 августа в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора начинают работать кинотеатры после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.