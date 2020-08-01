В Москве начинают работать кинотеатры

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В Москве 1 августа с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора начинают работать кинотеатры после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
В Москве начинают работать кинотеатры
  • АГН «Москва»

«Кинотеатры Москвы открываются 1 августа с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Я особых иллюзий не питаю, но, тем не менее, здесь две чаши весов: на одной — всё давно соскучились по кино, и говорят, что они пойдут на любой фильм», — сказал РИА Новости гендиректор Объединённой сети кинотеатров Алексей Васясин.

Он добавил, что, с другой стороны, «крупных релизов нет» и «есть значительные ограничения по наполняемости».

«Мы ничего не загадываем, просто ждём, в надежде на то, что зритель придёт. И, если это произойдёт, подтянутся новые фильмы, будет второе дыхание», — отметил Васясин.

Как уточняли в мэрии Москвы, с 1 августа в столице возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы вместимостью не более 3000 человек при условии заполняемости на 50%.

В марте Министерство культуры рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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