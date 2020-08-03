Врач оценил полезность манки и овсянки

Доктор медицинских наук директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург оценил полезность манки и овсянки.

«Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, людям старше 50 лет лучше обратить внимание на овсянку, поскольку там крахмал более труднодоступный, соответственно, углеводы медленные.

«Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Ещё там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору», — добавил Гинзбург.

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