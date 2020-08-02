В МЧС сообщили о спасении семи рыбаков с судна на Курилах
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Отмечается, что сообщение о неполадках на судне поступило в МЧС поздно вечером в субботу, 1 августа. Рыболовный кунгас в тот момент находился в четырёх километрах от берега.
«Из-за потери хода судно уносило в открытое море — в момент аварии наблюдался сильный отжимной ветер», — говорится в сообщении.
Как заявили в региональном управлении МЧС, кунгас обнаружили в бухте Парусной в 30 км к северу от села Рейдово около 03:20 по местному времени.
«Буксировка катера завершилась в 06:03, все семь человек, находившиеся на борту кунгаса, были доставлены в село Рейдово. В медицинской помощи спасённые не нуждались», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось об эвакуации людей с парома из-за его поломки в Астраханской области.