В Астраханской области эвакуируют людей с парома из-за его поломки

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В Астраханской области на реке Бушме произошёл свободный дрейф паромной переправы, на которой находятся 18 человек. Проводится эвакуация.
В Астраханской области эвакуируют людей с парома из-за его поломки
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В Володарском районе из-за выхода из строя рулевого управления произошёл свободный дрейф на реке Бушме паромной переправы из села Тумак в село Сизый Бугор», — заявили в МЧС.

Отмечается, что на пароме находятся 18 человек и девять автомобилей. Спасатели ведут работы по эвакуации людей.

8 июля «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе приостановили работу паромной переправы из-за непогоды.

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