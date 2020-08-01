В Астраханской области эвакуируют людей с парома из-за его поломки

В Астраханской области на реке Бушме произошёл свободный дрейф паромной переправы, на которой находятся 18 человек. Проводится эвакуация.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В Володарском районе из-за выхода из строя рулевого управления произошёл свободный дрейф на реке Бушме паромной переправы из села Тумак в село Сизый Бугор», — заявили в МЧС.

Отмечается, что на пароме находятся 18 человек и девять автомобилей. Спасатели ведут работы по эвакуации людей.

8 июля «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе приостановили работу паромной переправы из-за непогоды.