На Камчатке рассказали о поиске пропавших моряков

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В Камчатском ГУ МЧС прокомментировали ситуацию с поиском моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте.
На Камчатке рассказали о поиске пропавших моряков
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, к операции подключили беспилотный летательный аппарат. 

Отмечается, что на место происшествия прибыли семь спасателей для обследования акватории Авачинской бухты и прибрежной зоны. 

В поисках задействованы сотрудники МЧС России, представители Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, а также оперативно-следственная группа УМВД.

«Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на попутный поиск», — уточнили в МЧС.

ЧП произошло в ночь на 14 июня. В Авачинской бухте перевернулся катер, который вез груз на судно. 

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следователи допускают, что причиной опрокидывания катера могла стать плохая погода, нарушение правил управления или его технические неисправности.

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