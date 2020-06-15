На Камчатке рассказали о поиске пропавших моряков

В Камчатском ГУ МЧС прокомментировали ситуацию с поиском моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства, к операции подключили беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что на место происшествия прибыли семь спасателей для обследования акватории Авачинской бухты и прибрежной зоны.

В поисках задействованы сотрудники МЧС России, представители Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, а также оперативно-следственная группа УМВД.

«Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на попутный поиск», — уточнили в МЧС.

ЧП произошло в ночь на 14 июня. В Авачинской бухте перевернулся катер, который вез груз на судно.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Следователи допускают, что причиной опрокидывания катера могла стать плохая погода, нарушение правил управления или его технические неисправности.