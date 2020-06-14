В СК назвали вероятные причины аварии катера на Камчатке

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Следователи допускают, что причиной опрокидывания катера у берегов Камчатки могла стать плохая погода, нарушение правил управления или его технические неисправности.
В СК назвали вероятные причины аварии катера на Камчатке
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«В настоящее время организованы мероприятия по поиску людей. Отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, нарушение правил управления судном или технические его неисправности», — сообщили в ведомстве.

Следователи изъяли документацию, проводится осмотр катера.

Ранее у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер, спасатели начали поиски четверых пропавших.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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