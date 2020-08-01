Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал организатора перевозки микроавтобусом, попавшим в смертельное ДТП в Крыму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт суда.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 августа.

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Прокуратуры Крыма и Краснодарского края начали проверки.

В конце июня URA.RU сообщало о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.