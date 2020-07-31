Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с ДТП в Крыму
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
«Прокуратурой края проводится проверка соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, трудового законодательства в связи с произошедшим... дорожно-транспортным происшествием на федеральной автомобильной дороге «Таврида», — указывается в заявлении.
Ранее прокуратура Республики Крым организовала аналогичную проверку в связи с данным происшествием.
Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки, также сообщается о трёх пострадавших.
Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал ДТП в Крыму.