Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Крыму

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Прокуратура Республики Крым организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, в результате которого погибли девять человек.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Крыму
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — заявили в прокуратуре.

Прокурор республики Олег Камшилов находится на месте ДТП для координации действий правоохранительных органов.

«Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым», — указано в сообщении.

По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму.

В результате ДТП погибли девять человек«Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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