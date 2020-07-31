Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Крыму
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении ведомства.
«В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — заявили в прокуратуре.
Прокурор республики Олег Камшилов находится на месте ДТП для координации действий правоохранительных органов.
«Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым», — указано в сообщении.
По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму.
В результате ДТП погибли девять человек. «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.