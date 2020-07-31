Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Крыму

Прокуратура Республики Крым организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Таврида» в Крыму, в результате которого погибли девять человек.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ведомства. «В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств», — заявили в прокуратуре. Прокурор республики Олег Камшилов находится на месте ДТП для координации действий правоохранительных органов. «Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым», — указано в сообщении. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму. В результате ДТП погибли девять человек. «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.