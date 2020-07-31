По факту смертельного ДТП в Крыму возбуждено два уголовных дела
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«Главное следственное управление (СК России по Республике Крым и городу Севастополю. — RT) возбудило уголовное дело по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть более двух человек.
По последним данным, в результате ДТП погибли девять человек.