По факту смертельного ДТП в Крыму возбуждено два уголовных дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту ДТП с микроавтобусом в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главное следственное управление (СК России по Республике Крым и городу Севастополю. — RT) возбудило уголовное дело по ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть более двух человек.

По последним данным, в результате ДТП погибли девять человек.