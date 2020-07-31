Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму

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Крымское межрегиональное управление Ространснадзора организовало проверку перевозчика, чей микроавтобус попал в ДТП, в результате которого погибли девять человек.
Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму
  • © ГУМЧС России по Республике Крым

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Ространснадзора.

«Мы инициировали проверку перевозчика. Перевозчик крымский из Нижнегорского района. Микроавтобус приобретён недавно, номера у него краснодарские», — заявили в ведомстве.

Ранее девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму.

«Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть более двух человек.

При этом СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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