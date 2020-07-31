Ространснадзор начал проверку перевозчика после ДТП в Крыму
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Ространснадзора.
«Мы инициировали проверку перевозчика. Перевозчик крымский из Нижнегорского района. Микроавтобус приобретён недавно, номера у него краснодарские», — заявили в ведомстве.
Ранее девять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму.
«Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего смерть более двух человек.
При этом СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.