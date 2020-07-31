В Союзе пассажиров России прокомментировали ДТП в Крыму

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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал ДТП в Крыму.
В Союзе пассажиров России прокомментировали ДТП в Крыму
  • © ГУМЧС России по Республике Крым

«От Краснодара до Севастополя можно, в принципе, доехать за нормальное время — за шесть — семь часов. Значит, возможно, водитель не отдохнул до этого, потому что работал», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, большая проблема в том, что водители часто перерабатывают. Как отметил эксперт, в данном конкретном случае нужно разобраться, переработал водитель или нет.

Как считает Янков, будущее за такими системами, которые не позволят завести двигатель, если физическое состояние водителя не отвечает норме.

В свою очередь, заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform напомнил, что для водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров, установлен жёсткий регламент по нахождению за рулём.

«Оно не должно превышать восьми часов трудового дня. В регламенте также есть пункт об обязательном отдыхе. Если водитель понимает, что засыпает, или чувствует себя плохо, то он должен предпринять действия, исходя из правил», — уточнил эксперт.

По последним данным, в результате ДТП погибли девять человек.

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