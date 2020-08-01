В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП
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Об этом сообщает РИА Новости.
Ещё одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.
Остальным троим пострадавшим, в том числе двум детям, ранее оказали медпомощь амбулаторно.
Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.
Прокуратуры Крыма и Краснодарского края начали проверки.
Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform заявил, что для водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров, установлен жёсткий регламент по нахождению за рулём.