В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Пять пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Крыму находятся в тяжёлом стабильном состоянии, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ещё одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Остальным троим пострадавшим, в том числе двум детям, ранее оказали медпомощь амбулаторно.

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Прокуратуры Крыма и Краснодарского края начали проверки.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform заявил, что для водителей, которые занимаются перевозкой пассажиров, установлен жёсткий регламент по нахождению за рулём.