В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

В Московской области семь человек, включая трёх детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-10. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

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РИА Новости

«На 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин произошло ДТП с участием двух легковых автомашин», — сообщил он. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу в Клину. Ранее в Крыму в результате ДТП с автобусом погибли девять человек. «Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.