В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

Короткая ссылка
В Московской области семь человек, включая трёх детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе М-10. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.  
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«На 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин произошло ДТП с участием двух легковых автомашин», — сообщил он.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу в Клину.

Ранее в Крыму в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

«Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить