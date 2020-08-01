В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
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- РИА Новости
«На 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин произошло ДТП с участием двух легковых автомашин», — сообщил он.
Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали в центральную больницу в Клину.
Ранее в Крыму в результате ДТП с автобусом погибли девять человек.
«Крыминформ» сообщало, что МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД. Также СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.