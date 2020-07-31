По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом
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«Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом — организатором этой перевозки правил безопасности, которое привело к трагедии», — говорится в сообщении.
Как отмечается, следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.
Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.
Прокуратуры Крыма и Краснодарского края начали проверки.