По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

Организатор перевозки микроавтобусом, попавшим в ДТП с девятью жертвами в Крыму, задержан по подозрению в нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба СК.

«Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом — организатором этой перевозки правил безопасности, которое привело к трагедии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

Утром в пятницу, 31 июля, на трассе «Таврида» произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Симферополь. В результате аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Прокуратуры Крыма и Краснодарского края начали проверки.