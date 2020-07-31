В Мурманской области продлили режим повышенной готовности

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В Мурманской области решили продлить режим повышенной готовности до 1 сентября.
В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября, несмотря на то что наблюдается тенденция к снижению заболевания коронавирусом и ОРВИ», — заявил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, в регионе уровень тестирования довольно высокий — в шесть раз больше норматива.

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, как передавал «ПолитЭксперт», напомнил о необходимости соблюдать масочный режим.

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