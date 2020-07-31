Приговорённый к девяти годам американец собирается жениться на россиянке

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RT
Американский студент Тревор Рид, приговорённый 30 июля к девяти годам лишения свободы за драку с полицейскими, рассказал, что собирается жениться на россиянке. Об этом RT сообщил один из членов ОНК Москвы, посетивших американца в СИЗО.
Приговорённый к девяти годам американец собирается жениться на россиянке
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

В СИЗО «Водник» Тревор Рид содержится уже год, с момента задержания, уточнили в ОНК. 

«Я студент университета Северного Техаса, изучал международные отношения. По программе должен был учить иностранный язык и приехал для этого в Москву. Три месяца до ареста учился на курсах», — цитирует его правозащитник. 

По словам осуждённого, в интернете он познакомился с русской девушкой по имени Алина и жил у неё. 

«Мы собирались пожениться в США, но теперь придётся здесь. Вы расскажете, как это сделать?» — обратился Рид к членам ОНК. 

В СИЗО Рида, по его словам, навещала не только Алина, но и родители: служивший пожарным отец и мать, работающая «помощником доктора». 

Члены комиссии, навещавшие Рида в ноябре 2019 года, отметили его явный прогресс в знании русского языка — ранее «он толком сказать ничего не мог». 

«Пока могу читать по-русски только детские книги, другие сложно. Я хотел изучать русский, но не в таких условиях», — рассказал о своих занятиях языком американец. 

На условия содержания в СИЗО американец не жалуется, отношения с сокамерниками у него нормальные, добавили в ОНК. 

Своё уголовное дело он назвал сфальсифицированным. По словам членов ОНК, Рид шокирован строгостью приговора и собирается его обжаловать. 

Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам колонии за то, что тот, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с сотрудниками патрульно-постовой службы.

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