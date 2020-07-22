В ОНК рассказали о содержании арестованных сотрудников СИЗО «Матросская Тишина»

Сотрудники СИЗО «Матросская Тишина» Сергей Войтко и Владислав Остапенко, арестованные по подозрению в получении взяток, содержатся в СИЗО №1 федерального подчинения, оно находится рядом с «Матросской Тишиной». Об этом RT сообщил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

«Кормят здесь лучше. Даже не сравнить с тем, что в «Матросской Тишине», просто небо и земля — мяса бывает больше, чем каши», — привёл правозащитник слова Войтко.

Арестованный высказал ОНК только одну просьбу: уведомить родственников о месте его пребывания, чтобы они могли перечислить деньги на его лицевой счёт в изоляторе. Без этого он не сможет пользоваться тюремным магазином, отметил правозащитник.

«Шикарные условия здесь! 12 лет в системе ФСИН проработал, но впервые такое вижу. Телевизор — 30 каналов, полы наливные», — цитирует Зуев Остапенко.

Зуев рассказал, что арестованные сотрудники «Матросской Тишины» сидят поодиночке в карантинных камерах с 17 июля.

«Остапенко заявил нам, что вину категорически не признаёт. Он сказал, что само преступление имело место, но к нему отношения не имеет. Войтко в отношении признания вины ничего определённого не сказал», — сообщил представитель ОНК.

16 июля стало известно, что следствие возбудило по материалам прокуратуры уголовное дело в отношении двух сотрудников СИЗО «Матросская Тишина» о получении взятки в размере 5 млн рублей.