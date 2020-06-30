Уилан попросил в СИЗО «книги про шпионов»

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RT
Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на отсутствие книг на английском языке в библиотеке СИЗО «Лефортово», заявив, что хотел бы прочитать «книги про шпионов» и литературу Александра Солженицына. Об этом сообщил специальный корреспондент RT и член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в следственном изоляторе.
Уилан попросил в СИЗО «книги про шпионов»
  • РИА Новости

«Хочу читать на английском «Шерлока Холмса», «Пуаро», Толстого, Солженицына и книги про шпионов», — привёл Клин слова Уилана.

Представитель администрации изолятора пояснил, что родственники американца могут заказать книги в интернет-магазине и прислать их ему почтой.

В администрации СИЗО сообщили, что в связи с ослаблением карантинных мер в «Лефортово» начат приём посылок и передач для заключённых.

«Выглядит Пол Уилан бодро, говорит, что у него нет проблем ни с охраной, ни с сокамерником, нет жалоб на здоровье, ему выдали ранее задержавшиеся письма. Кроме книг, он просит разрешить ему телефонные звонки родителям и хочет полакомиться мороженым», — добавил Клин.

15 июня суд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат заявила, что он написал письменный отказ от обжалования приговора.

Как отмечали в суде, приговор Уилану вступит в силу 3 июля, если не будет обжалован. 

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