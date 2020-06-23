Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила его адвокат Ольга Карлова.

«Мы только что были у Пола в СИЗО «Лефортово», где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление», — сказала она.

По её словам, после вступления приговора в силу будет приниматься решение, подавать ли прошение о помиловании.

15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Американец заявлял, что собирается обжаловать решение суда.

Адвокат Владимир Жеребёнков не исключил возможного обмена Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.