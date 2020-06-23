Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора
- Reuters
«Мы только что были у Пола в СИЗО «Лефортово», где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление», — сказала она.
По её словам, после вступления приговора в силу будет приниматься решение, подавать ли прошение о помиловании.
15 июня Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Американец заявлял, что собирается обжаловать решение суда.
Адвокат Владимир Жеребёнков не исключил возможного обмена Уилана на россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.