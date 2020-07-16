ОНК: Сафронов бросил в СИЗО курить, а Фургал получил первую передачу

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RT
Арестованный по обвинению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов бросил в СИЗО «Лефортово» курить. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
ОНК: Сафронов бросил в СИЗО курить, а Фургал получил первую передачу
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Иван Сафронов в ходе беседы с членами комиссии рассказал, что бросил курить и много читает — по 700 страниц в день. Он просит родственников выписать ему в СИЗО ежедневные газеты», — сказал правозащитник. 

По словам Сафронова, у него нет жалоб на условия содержания, из медсанчасти ему оперативно приносят капли от хронического насморка. 

Медицинскую помощь, по словам правозащитника, получает и арестованный по обвинению в организации убийств и покушении на убийство губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (он также содержится в «Лефортово»). Ранее он жаловался на аллергические высыпания на кистях рук.

Сергей Фургал сообщил ОНК, что получил первую передачу, и в ближайшее время ему в камеру доставят и вторую. Вместе с тем Мельников отметил, что телевизор в камере губернатора по-прежнему не работает, хотя антенну он получил. 

«Представители администрации СИЗО обещали заменить ему телевизор. Кроме того, в изоляторе не приняли переданный ему чайник, так как его мощность превышает разрешённую (600 Вт) правилами внутреннего распорядка», — уточнил правозащитник. 

16 июля 2020 года Мосгорсуд отклонил жалобы на аресты бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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