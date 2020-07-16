СК заявил о неопровержимых доказательствах по делу Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского.

Об этом заявили в Следственном комитете.

Как отметили в ведомстве, работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась.

При этом она «значительно осложнялась» тем, что лица, возможно, осведомлённые о произошедшем, «в большинстве своём были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников».

Решения о совершении убийства, подчеркнули в СК, принимались «на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов».

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля, после чего его доставили в Москву.

Губернатора арестовали на два месяца, его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. Вину Фургал не признал.

14 июля в ЛДПР заявили, что определились с возможными кандидатами на пост врио главы Хабаровского края, если указ об отставке действующего губернатора Сергея Фургала будет подписан.