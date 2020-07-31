Эксперты Роскачества дали рекомендации по сбору грибов

Специалисты Роскачества посоветовали не собирать грибы вблизи дорог, не употреблять в пищу вызывающие сомнения грибы и не затягивать с обработкой уже собранных.

Как пишет Nation News, эксперты также рекомендуют не собирать подозрительные грибы, поскольку у большинства съедобных грибов есть их ядовитые копии. Отличить неправильный гриб можно по особенным свойствам: например, у белого гриба при срезе шляпка изнутри должна быть белого, жёлтого или оливкового цвета. Любой другой оттенок сигнализирует о том, что гриб ядовитый.

Обработку грибов стоит производить как можно скорее, поскольку, как и любой белковый продукт, они имеют свойство быстро портиться.

Съедобными грибами являются белый, груздь и рыжик обыкновенный — эти грибы можно использовать без предварительного отваривания.

Как пишет ФАН, специалисты дали несколько советов и при покупке грибов. Если они свежие, то место их сбора, способ и время хранения остаётся под вопросом, указали в организации.

«Например, в корзине грибника могут оказаться шляпки грибов без ножек — так есть вероятность спутать съедобные грибы с несъедобными», — подчеркнули в Роскачестве. Законсервированные в домашних условиях грибы могут привести к ботулизму.

Как сообщал ранее сайт «Москва 24», в Роскачестве рассказали, чем вредны охлаждённые чай и кофе.