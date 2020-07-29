В Роскачестве рассказали, чем вредны охлаждённые чай и кофе

В покупных охлаждённых напитках, в частности чае и кофе, зачастую содержится большое количество сахара и других вредных ингредиентов, предупреждает Роскачество.

Чтобы скрыть горький вкус охлаждённого кофе, производители могут добавить туда сахар, сливки, подсластители и стабилизаторы. В итоге порой напиток получается калорийнее капучино или обычного кофе с молоком, сообщает «Москва 24».

Эксперты советуют внимательнее изучать состав, выбирая лишь тот продукт, в котором нет искусственных подсластителей, с наименьшим количеством калорий и с достаточным содержанием кофеина.

Сообщается также, что бутилированный чай по своему составу близок к газировке и содержит превышенную дозу сахара. Полезных для здоровья антиоксидантов в таком продукте в десять раз меньше, чем в обычном пакетированном чае.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Роскачестве рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке мороженого.