В Роскачестве рассказали, чем вредны охлаждённые чай и кофе

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В покупных охлаждённых напитках, в частности чае и кофе, зачастую содержится большое количество сахара и других вредных ингредиентов, предупреждает Роскачество.
В Роскачестве рассказали, чем вредны охлаждённые чай и кофе
  • РИА Новости

Чтобы скрыть горький вкус охлаждённого кофе, производители могут добавить туда сахар, сливки, подсластители и стабилизаторы. В итоге порой напиток получается калорийнее капучино или обычного кофе с молоком, сообщает «Москва 24».

Эксперты советуют внимательнее изучать состав, выбирая лишь тот продукт, в котором нет искусственных подсластителей, с наименьшим количеством калорий и с достаточным содержанием кофеина.

Сообщается также, что бутилированный чай по своему составу близок к газировке и содержит превышенную дозу сахара. Полезных для здоровья антиоксидантов в таком продукте в десять раз меньше, чем в обычном пакетированном чае.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Роскачестве рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке мороженого.

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