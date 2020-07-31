Эксперт оценил влияние пандемии на психическое здоровье

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Главный психиатр Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Костюк оценил влияние пандемии на психическое здоровье.
Эксперт оценил влияние пандемии на психическое здоровье
  • Pixabay

«У каждой пандемии своё лицо, точнее, много лиц. Да, пневмонии, да, тромбозы и, к великому сожалению, очень серьёзные стрессы», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, есть уязвимые группы людей, которые больше всего страдают от изоляции. Среди них граждане с повышенной тревожностью, переживающие параллельно другие стрессовые ситуации.

Как пояснил Костюк, им самоизоляция может грозить депрессивным расстройством, которое само по себе не пройдёт.

Эксперт также отметил, что основное препятствие для получения помощи — страх обращения к психиатру.

«А то, что в психиатрической помощи очень часто нуждаются совершенно нормальные люди, — факт», — добавил он.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по выходу из режима самоизоляции.

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