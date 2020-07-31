Эксперт предложил создать рестораны для курильщиков

Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор общероссийского Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов предложил внести изменения в федеральный закон о запрете курения, позволяющие открывать места, в которых разрешено курить.

Об этом сообщает ФАН.

«Давайте сделаем рестораны для тех, кто курит, и тех, кто не курит. Мы уже выступали с такой инициативой. Известно, что чек в «курящих» ресторанах на 25% выше, чем в «некурящих», — заявил Лоскутов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот».

По его словам, в «некурящих» ресторанах можно было бы снизить стоимость аренды и прочих издержек на те же 25%.

«Каждый имеет право жить так, как ему хочется», — добавил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья заслуженный врач России Николай Герасименко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курением в стране.