Эксперт предложил создать рестораны для курильщиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Давайте сделаем рестораны для тех, кто курит, и тех, кто не курит. Мы уже выступали с такой инициативой. Известно, что чек в «курящих» ресторанах на 25% выше, чем в «некурящих», — заявил Лоскутов в онлайн-эфире медиацентра «Патриот».
По его словам, в «некурящих» ресторанах можно было бы снизить стоимость аренды и прочих издержек на те же 25%.
«Каждый имеет право жить так, как ему хочется», — добавил эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья заслуженный врач России Николай Герасименко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курением в стране.