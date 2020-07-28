В Госдуме прокомментировали ситуацию с курением в России

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Член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач России Николай Герасименко прокомментировал ситуацию с курением в стране.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с курением в России
  • РИА Новости

В беседе с НСН он напомнил, что нет технического регламента на никотиносодержащую продукцию.

«Его нужно подготовить в кратчайшие сроки. Затем следует утвердить нормы содержания никотина — сейчас это 20 мг на 1 мл. Это очень важный момент. Он ниже, чем в Европе. Там это 60 мг», — сказал Герасименко.

По его словам, любая разовая доза не должна превышать допустимого содержания никотина.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал информацию о том, что курильщики и люди, употребляющие алкоголь, находятся в зоне риска заражения COVID-19 и могут тяжелее переносить болезнь.

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