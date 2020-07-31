В Госдуме предложили упростить получение гражданства России для пожилых иностранцев

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила упростить получение гражданства для пожилых иностранцев. Соответствующий законопроект она намерена внести 31 июля в нижнюю палату парламента.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутату поступают обращения от избирателей, чьи пожилые родственники, живущие за рубежом, должны проходить продолжительные процедуры для получения российского гражданства. В первую очередь речь идёт о соотечественниках из стран СНГ.

«Сами процедуры нелёгкие, но иной раз они усложняются: в процессе оформления гражданства теряются документы, пожилым людям приходится их восстанавливать. А это не только справки собрать, но и пройти медкомиссию, причём неоднократно», — сказала Костенко.

В апреле Госдума расширила список лиц, которым гражданство предоставляют по упрощённой схеме. Закон вступил в силу 24 июля. Новый проект предлагает внести пункт, допускающий упрощённую процедуру и для лиц старше 75 лет, а также для граждан, достигших 65 лет и признанных инвалидами I, II и III групп.

Ранее сообщалось, что в России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства.