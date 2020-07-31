В России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября подготовить предложения по оптимизации получения российского гражданства иностранцами.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.

В частности, кабмину поручено проанализировать существующие процедуры подачи иностранцами заявлений о приёме в гражданство России и стоимость услуг организаций, уполномоченных оказывать содействие в оформлении и подаче таких заявлений.

Также поручено «подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей».

24 июля в России начал действовать федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства.

Закон исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.