В России подготовят предложения по оптимизации получения гражданства
- Reuters
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции.
В частности, кабмину поручено проанализировать существующие процедуры подачи иностранцами заявлений о приёме в гражданство России и стоимость услуг организаций, уполномоченных оказывать содействие в оформлении и подаче таких заявлений.
Также поручено «подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей».
24 июля в России начал действовать федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства.
Закон исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.