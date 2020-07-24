В России начала действовать упрощённая процедура получения гражданства

Короткая ссылка
В России начал действовать федеральный закон, который упрощает вступление в гражданство иностранцев и лиц без гражданства.
В России начала действовать упрощённая процедура получения гражданства
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

В частности, документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.

24 апреля закон был подписан российским лидером Владимиром Путиным.

В середине июня в России вступил в силу федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство с шести до трёх месяцев.

Ранее сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства иностранными студентами — волонтёрами, помогающими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить