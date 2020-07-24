В России начала действовать упрощённая процедура получения гражданства
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
В частности, документ исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.
24 апреля закон был подписан российским лидером Владимиром Путиным.
В середине июня в России вступил в силу федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство с шести до трёх месяцев.
Ранее сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства иностранными студентами — волонтёрами, помогающими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.