В России вступил в силу закон о сокращении рассмотрения заявлений о приёме в гражданство

В России вступил в силу федеральный закон о сокращении сроков рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство с шести до трёх месяцев.

Об этом информирует РИА Новости.

«В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства России в упрощённом порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России в упрощённом порядке, поданных на территории России, — до трёх месяцев», — говорится в пояснительной записке.

Ранее, как писал RT, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства иностранными студентами — волонтёрами, помогающими в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.