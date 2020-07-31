ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

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Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что при совокупном размере доходов Кизлыка с супругой с 2001 по 2019 годы в 34,7 млн рублей они приобрели и получили имущество на сумму более 121 млн рублей.

У экс-сотрудника ФТС России нашли два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки люксовых марок общей стоимостью около 32 млн рублей.

«Таким образом, результаты проверки выявили явное несоответствие доходов супругов Кизлыков стоимости имущества, которым они владеют», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что Кизлыкам предъявлен гражданский иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, на общую сумму более 121 млн рублей.

В декабре 2019 года под стражу были заключены начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.

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