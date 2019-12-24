У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро

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В ходе обыска у начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка было изъято порядка $600 тыс. и €600 тыс., а также дорогие часы и драгоценности.
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следователя, который заявил об этом в суде.

«При обыске изъято порядка $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы, драгоценности, слитки золота», — сказал он.

По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».

Сам генерал виновным себя не признаёт.

Ранее стало известно о задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

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