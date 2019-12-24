Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Как отмечается, в суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 февраля Кизлыка и Серебро.

23 декабря в Федеральной таможенной службе заявили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в одном из управлений центрального аппарата ведомства, а также на Внуковской и Домодедовской таможнях.

Позднее СМИ сообщили о задержании генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

В конце ноября стало известно о задержании заместителя начальника Московской областной таможни ФТС за взятку в 11 млн рублей.