«Способствовал освобождению от уголовной ответственности»: что известно об арестованном генерале ФТС

Суд в Москве арестовал генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Кизлыка на два месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Мужчину задержали днём ранее, при обыске у него нашли более $1 млн, дорогие часы и драгоценности, а также золотые слитки. Подследственный свою вину не признаёт, его адвокаты настаивают на изменении меры пресечения на домашний арест.

Басманный суд Москвы арестовал начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка до 22 февраля 2020 года. Генерал-лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении Кизлыка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля 2020 года», — цитирует ТАСС заявление судьи.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в центральных офисах ФТС в Москве, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях прошли обыски, по итогам которых были задержаны несколько высокопоставленных работников службы.

По информации следствия, Кизлык помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». У самого генерала при обыске нашли около $600 тыс. и аналогичную сумму в евро, золотые слитки, дорогие часы и драгоценности.

Как считает следствие, вина Кизлыка подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых есть представлены сотрудники ФТС России.

«Кизлык обвиняется в совершении злоупотреблений полномочиями, в частности, он способствовал освобождению от уголовной ответственности или уменьшению штрафа людям, совершавшим контрабанду», — приводит агентство заявление из зала суда.

«Помощь» жене посла

По данным источника ТАСС, одним из вменяемых генерал-лейтенанту преступлений является «помощь» жене посла Кении, которая якобы попыталась незаконно ввезти в Россию незадекларированную валюту в размере $50 тыс.

Агентство сообщает, что женщине могло грозить уголовное наказание за незаконный пронос денег через зелёный коридор, однако Кизлык якобы помог ей избежать ответственности. Сам генерал-лейтенант в суде действительно упомянул о некой жене посла и указал, что она себя плохо чувствовала в момент транзита. Другие детали этого случая арестованный не привёл.

«Что касается прекращения уголовного дела в отношении жены посла, она была в таком плохом состоянии и знала, что надо идти по красному коридору, но дознаватель принял такое решение. Я не давал указаний и не согласен с ходатайством (о заключении в СИЗО. — RT)», — цитирует Кизлыка РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, арестованный генерал-лейтенант просил суд не заключать его под стражу и обещал не оказывать влияние на ход следствия. В свою очередь, адвокаты Кизлыка настаивали на мере пресечения в виде домашнего ареста, указывая на возраст обвиняемого и его заслуги перед государством.

По данным СМИ, по делу проходят ещё несколько фигурантов, в том числе заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин.

Согласно данным сайта ФТС, находящееся под руководством Кизлыка управление ведёт производство по делам об административных правонарушениях, отнесённым к компетенции таможенных органов России.

Данное управление осуществляет организацию, методическое руководство координацию и контроль деятельности таможенных органов по приему, регистрации и рассмотрению сообщений о преступлениях и принятию по ним решений в соответствии с УПК РФ.

Здание Федеральной таможенной службы России в Москве

РИА Новости

© Илья Питалев

В 2019 году начались несколько других разбирательств, фигурантами которых стали сотрудники ФТС разного ранга. Так, в конце ноября в Московской области задержали заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России за взятку в размере 11 млн рублей.

По данным СК, 28 ноября 2018 года в одном из столичных кафе задержанный «получил взятку в виде денег на сумму более 11 млн рублей за оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В июле Следственный комитет сообщил о предъявлении обвинений во взяточничестве десяти сотрудникам Домодедовской таможни. Как заявили тогда в ведомстве, среди фигурантов оказались заместители начальников отделов специальных таможенных процедур №3 и 4 таможенного поста «Аэропорт Домодедово», а также восемь инспекторов.

Ранее, в марте того же года, обвинение во взяточничестве предъявили первому заместителю главы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Фёдорову.

По данным следствия, с декабря 2015-го по октябрь 2017 года Фёдоров получал взятки на сумму не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство коммерческой деятельности ЗАО «Дальзавод-Терминал».