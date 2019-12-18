СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

В одной из колоний Калмыкии обнаружено террористическое сообщество, в состав которого входили более 100 осуждённых. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России.

Как отмечается, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2 УФСИН по Калмыкии, создал на территории колонии террористическое сообщество.

«Поддерживая его цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более 100 осуждённых лиц», — говорится в сообщении.

Руководство колонии за денежное вознаграждение, как указывается, «оказывало общее покровительство» членам террористического сообщества.

В Калмыкии, в том числе в ИК-2, а также Дагестане, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области были проведены обыски по месту жительства подозреваемых и их близких родственников.

Также обыски провели в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия.

Сообщается о задержании пяти лиц.

«Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ФКУ ИК-2», — добавили в ведомстве.

В СК также рассказали, что ещё трое участников террористического сообщества после освобождения в период с 2014 по 2015 год в Дагестане при оказании вооружённого сопротивления были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в НАК сообщили, что на территории России за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.