Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве

Короткая ссылка
В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.
Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба главка СК России по Пермскому краю.

«В ходе расследования уголовного дела... мошенничество, совершённое в крупном размере... задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил пожарным в одну из частей МЧС Перми своего знакомого, который при этом не выполнял никаких служебных обязательств.

Таким образом, с марта 2013 года по конец 2017 года из бюджетных средств мужчине было начислено более 790 тыс. рублей, которыми сообщники воспользовались по своему усмотрению.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце июля в Забайкалье задержали замглаву Федеральной противопожарной службы, подозреваемого в крупном мошенничестве в составе преступной группы по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить