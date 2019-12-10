Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве

В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба главка СК России по Пермскому краю.

«В ходе расследования уголовного дела... мошенничество, совершённое в крупном размере... задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, подозреваемый фиктивно устроил пожарным в одну из частей МЧС Перми своего знакомого, который при этом не выполнял никаких служебных обязательств.

Таким образом, с марта 2013 года по конец 2017 года из бюджетных средств мужчине было начислено более 790 тыс. рублей, которыми сообщники воспользовались по своему усмотрению.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В конце июля в Забайкалье задержали замглаву Федеральной противопожарной службы, подозреваемого в крупном мошенничестве в составе преступной группы по предварительному сговору с использованием служебного положения.