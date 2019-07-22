В Забайкалье задержали замначальника МЧС по подозрению в мошенничестве
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«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм. Они подозреваются в совершении преступления... мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.
По данным следствия, в мае 2018 года Федеральная противопожарная служба по Забайкальскому краю заключила госконтракт с одной из компаний на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 млн рублей.
Впоследствии Пименов договорился с директором компании о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта.
«В соответствии с договорённостью директор фирмы оказывал лишь часть услуг, определённых контрактом, — поставку запасных частей для техники. Остальные работы по госконтракту... выполняли его подчинённые. Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела», — подчеркнули в ведомстве.
С этой целью подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была начислена оплата по госконтракту.
Таким образом, по предварительным оценкам, было похищено 1 млн 652 тыс. рублей.
Ранее РИА Новости сообщали, что в Чите задержали работника МЧС во время совещания в мэрии.