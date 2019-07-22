В Забайкалье задержали замначальника МЧС по подозрению в мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета России по Забайкальскому краю задержали заместителя начальника Федеральной противопожарной службы Ивана Пименова по подозрению в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ФГКУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю» Ивана Пименова, а также директора и главного бухгалтера одной из фирм. Они подозреваются в совершении преступления... мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, в мае 2018 года Федеральная противопожарная служба по Забайкальскому краю заключила госконтракт с одной из компаний на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту пожарной техники на сумму 3,7 млн рублей.

Впоследствии Пименов договорился с директором компании о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта.

«В соответствии с договорённостью директор фирмы оказывал лишь часть услуг, определённых контрактом, — поставку запасных частей для техники. Остальные работы по госконтракту... выполняли его подчинённые. Деньги, предназначенные для этого вида работ, были похищены фигурантами дела», — подчеркнули в ведомстве.

С этой целью подозреваемые составили подложные акты выполненных работ, по которым фирме была начислена оплата по госконтракту.

Таким образом, по предварительным оценкам, было похищено 1 млн 652 тыс. рублей.

Ранее РИА Новости сообщали, что в Чите задержали работника МЧС во время совещания в мэрии.