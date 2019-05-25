Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело. Об этом информирует ГСУ СК России по Крыму.

В ведомстве сообщили, что операцию по задержанию с поличным провели сотрудники ФСБ.

«Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Сакский», используя своё служебное положение, получил взятку в размере 150 тыс. рублей», — заявили в СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В апреле ФСБ задержала мэра Евпатории Андрея Филонова по подозрению в махинациях.

Также URA.RU передавало, что заместителя главы Челябинского района отправили под домашний арест по делу о взятках.