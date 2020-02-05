Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
- АГН «Москва»
«Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Кизлыка меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы суда.
Ранее под стражу были заключены начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.
В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.