Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка

Мосгорсуд признал законным арест начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

«Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Кизлыка меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы суда.

Ранее под стражу были заключены начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.