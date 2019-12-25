В деле о коррупции в ФТС появились ещё три фигуранта

Ещё три фигуранта появились в уголовном деле о коррупции в Федеральной таможенной службе (ФТС), следствие просит их арестовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Там отметили, что речь идёт о старшем дознавателе отдела дознания Сергее Шурыгине, замначальника Внуковской таможни Константине Мишине и замруководителя Домодедовской таможни Юрии Черкашине.

Ранее под стражу были заключены начальник управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. По данным следствия, они помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли около $600 тыс. и €600 тыс., дорогие часы и драгоценности.