Гастроэнтеролог оценил вред горячей еды для здоровья

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Гастроэнтеролог Сергей Вялов оценил вред горячей еды для здоровья.
Гастроэнтеролог оценил вред горячей еды для здоровья
  • Pixabay

«Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, со временем возникает воспаление в желудке — гастрит, который может перейти в язву.

Как отметил Вялов, если слизистая оболочка в полости рта состоит из многих слоёв, то в пищеводе и желудке она однослойная и более чувствительная к повреждениям.

Ранее диабетолог Диляра Лебедева в беседе с Nation News дала рекомендации по здоровому питанию.

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