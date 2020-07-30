В Совфеде дали рекомендации для тех, кого переводят на удалёнку

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко дала рекомендации для тех, кого переводят на удалённую работу.
В Совфеде дали рекомендации для тех, кого переводят на удалёнку
  • Pixabay

Об этом сообщает НСН.

По словам сенатора, важно, чтобы были прописаны все нюансы.

«Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией трафика», — пояснила она.

Как отметила Святенко, необходимо прописать и все нюансы по зарплате.

«И в ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — добавила сенатор.

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