В Совфеде дали рекомендации для тех, кого переводят на удалёнку

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко дала рекомендации для тех, кого переводят на удалённую работу.

Об этом сообщает НСН.

По словам сенатора, важно, чтобы были прописаны все нюансы.

«Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией трафика», — пояснила она.

Как отметила Святенко, необходимо прописать и все нюансы по зарплате.

«И в ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — добавила сенатор.

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