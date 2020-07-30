В Совфеде дали рекомендации для тех, кого переводят на удалёнку
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Об этом сообщает НСН.
По словам сенатора, важно, чтобы были прописаны все нюансы.
«Например, что работодатель оплачивает по факту за выполнение проекта, а не выработку часов. Также возможны варианты, связанные с фиксацией трафика», — пояснила она.
Как отметила Святенко, необходимо прописать и все нюансы по зарплате.
«И в ТК прописывается, что зарплата не должна зависеть от того, каким образом проводится работа — очно или дистанционно. Тем более, мы говорим с вами не о постоянной дистанционной работе, а о комбинированной, частичной и временной», — добавила сенатор.
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