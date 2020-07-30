Более 1,4 тысяч пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.