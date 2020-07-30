Более 1,4 тысяч пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились более 177 тыс. человек, за сутки выписан 1471 пациент. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908», — цитирует её ТАСС. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.