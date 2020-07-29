Томский врач рассказал о работе во время пандемии

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Заведующий инфекционным отделением №2 томской горбольницы №3 Виктор Якимов рассказал о работе во время пандемии.
Томский врач рассказал о работе во время пандемии
  • Pixabay

Об этом сообщает vtomske.ru.

«Для меня есть разделение на до и после коронавируса. Когда он появился, всё наше отделение отдали под него», — заявил Якимов.

По его словам, работать стало труднее, рабочий день продолжается 10—12 часов.

«Мы так сами поставили, иначе не справимся. Половина жизни проходит на работе, а если убрать сон, то большая её часть», — отметил врач.

Как уточнил Якимов, сотрудники делают перерывы, чтобы отдохнуть, каждые три-четыре часа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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