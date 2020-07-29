В Ростовской области рассказали о подготовке к началу учебного года

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С 1 сентября в школах Ростовской области начнутся занятия в режиме офлайн, однако правила работы учебных заведений будут скорректированы с учётом требований СанПиН.
В Ростовской области рассказали о подготовке к началу учебного года
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на сообщение заксобрания региона.

В школах планируется ввести график начала и окончания учебных занятий, проведение уроков на свежем воздухе, оборудование в классах устройств для обеззараживания воздуха, введение режима проветривания и контроля за соблюдением правил гигиены.

На 29 июля в Ростовской области зарегистрировано 12 674 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 10 139 человек, 215 человек скончались.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новый учебный год в российских школах начнётся традиционно в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах.

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