Психолог дала рекомендации по питанию в офисе

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Клинический психолог, консультант по коррекции веса Варвара Зародина дала рекомендации по питанию в офисе.
Психолог дала рекомендации по питанию в офисе
  • Pixabay

«Я учу своих клиентов перекусывать едой из ланч-бокса. Если человек съел свою порцию из ланч-бокса, то он уже не голоден. Выходя куда-то с коллегами, он вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе. Если ланч-бокса не будет, то человек пойдёт на перерыв с коллегами и там с избытком нахватается чего-нибудь не очень полезного», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, голодный организм требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры.

Как отметила Зародина, в ланч-бокс можно положить и полноценный обед.

«Порция там будет небольшая, но достаточная. Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал, и не более, и это хорошо», — пояснила она.

Ранее диетолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по борьбе с лишним весом.

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